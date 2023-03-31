Янбаев рассказал, что думает о решении Головина остаться в «Монако»

Экс-защитник «Локомотива» и «Зенита» Ренат Янбаев оценил решение Александра Головина остаться в «Монако». Ранее сообщалось, что «Боруссия» предлагала французскому клубу за Головина 40 миллионов евро, но сам игрок отказался от перехода и продлил контракт с клубом лиги 1.

— Для меня было бы ошибкой отпускать такого игрока. Приоритет спортивного директора — сохранить сильного футболиста. Но для Головина «Боруссия» — это шаг вперед, — цитирует Янбаева Metaratings.ru.

Футболист выступал за «Локомотив» с 2007 по 2017 годы. В его активе 237 матчей, 2 гола и 17 результативных передач.