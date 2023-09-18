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Сегодня, 19:08

Юлиан Дракслер подписал контракт с катарским «Аль-Ахли»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Юлиан Дракслер.
Фото ФК «Аль-Ахли»
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Катарский «Аль-Ахли» объявил о подписании контракта с полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером.

29-летний немец заключил соглашение с клубом на два года и будет выступать под 7-м номером. Сумма трансфера не уточняется.

Дракслер выступал за «ПСЖ» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист играл за «Бенфику» на правах аренды, в составе португальской команды хавбек забил 2 гола в 18 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дракслера в 6 миллионов евро.

Юлиан Дракслер
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 Монако 5 3 2 0 15-7 11
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 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
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 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
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