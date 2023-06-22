Юмтити может вернуться в «Лион»

«Лион» рассматривает возможность возвращения в клуб защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити, сообщает Sport.es.

По информации источника, переговоры по переходу француза продвигаются успешно. «Барселона» не против расстаться с Юмтити и рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с 29-летним футболистом.

Юмтити является воспитанником лионской команды. Именно из «Лиона» он перешел в «Барселону» в 2016 году.

В сезоне-2022/2023 Юмтити выступал за «Лечче» на правах аренды. На счету защитника 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «Барселоной» действует до конца июня 2026 года.