Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:35

Юмтити может вернуться в «Лион»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Лион» рассматривает возможность возвращения в клуб защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити, сообщает Sport.es.

По информации источника, переговоры по переходу француза продвигаются успешно. «Барселона» не против расстаться с Юмтити и рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с 29-летним футболистом.

Юмтити является воспитанником лионской команды. Именно из «Лиона» он перешел в «Барселону» в 2016 году.

В сезоне-2022/2023 Юмтити выступал за «Лечче» на правах аренды. На счету защитника 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «Барселоной» действует до конца июня 2026 года.

Самюэль Юмтити
ФК Барселона
ФК Лион
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вейналдум: «Если «ПСЖ» попросит меня остаться, я останусь»