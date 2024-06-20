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Юрист бывшей жены Сафонова: «В силу большой задолженности запрет на выезд должен быть установлен приставом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, ответил «СЭ» на вопрос о появлении на сайте ФССП точной суммы задолженности голкипера.

Согласно данным сайта, футболист должен по алиментам 59 миллионов 479 тысяч 589 рублей и 95 копеек.

«Это означает, что сведения, распространенные некоторыми СМИ, о высоком размере задолженности нашли свое подтверждение. А сведения о якобы погашении Сафоновым задолженности по алиментам — ложными», — сказал Шилов «СЭ».

Также юрист ответил на вопрос, действует ли запрет на выезд голкипера из страны.

«Данные сведения комментировать не могу. Однако в силу такой большой задолженности данный запрет должен быть установлен приставом. Если он не установлен или не действует, то это уже вопрос качества работы ФССП России в общем и законности их бездействия в частности. Напомню, исполнительное производство возбуждено в феврале 2024 года...» — добавил Шилов.

6 июня появилась информация о том, что Сафонову из-за задолженности запрещен выезд из России, что может помешать его переходу в «ПСЖ». Несмотря на это, 14 июня французский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним футболистом на 5 лет.

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