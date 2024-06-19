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Сегодня, 17:20

Юрист Сафонова рассказал об уровне зарплаты россиянина в «ПСЖ»

Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Юрист Юрий Зайцев ответил на вопрос об уровне зарплаты 25-летнего вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— В «Краснодаре» зарплата была 2 млн евро. Насколько больше в Париже?

— Она не такая гигантская, как раньше были зарплаты в «ПСЖ», но в принципе она достаточно хорошая. Даже для уровня «ПСЖ», — сказал Зайцев в видео на YouTube-канале Nobel.

14 июня парижане объявили о переходе Сафонова. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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