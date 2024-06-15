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Сегодня, 14:56

Юрист сообщил, что у Сафонова нет запрета на выезд из России

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Юрист Юрий Зайцев, представляющий компанию Sila Lawyers, сообщил, что у вратаря Матвея Сафонова нет запрета на выезд за границу.

В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Сафоновым на пять лет.

«Запрета на выезд из России у Матвея Сафонова нет. На текущий момент нет никаких юридических преград, чтобы Матвей мог выехать за границу», — приводит слова Зайцева ТАСС.

Ранее юрист экс-супруги Сафонова Максим Шилов заявил, что ему неизвестно, каким образом вратарь покинул территорию Российской Федерации. Он также отметил, что бывшая жена игрока «ПСЖ» не получала выплат по алиментам.

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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