Семин назвал прекрасным дебют Кварацхелии за «ПСЖ»: «Большой мастер»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил дебют полузащитника «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (1:1). Кварацхелия отметился результативной передачей и был заменен на 83-й минуте.

«Хвича играл прекрасно. Думаю, «ПСЖ» — его команда и структура их игры ему подходит. Потому что это комбинационная направленность на то, чтобы отдать во фланг, чтобы там произошел обыгрыш. Это ему хорошо подходит. Вчера он прекрасно организовал гол. Хвича — большой мастер!» — сказал Семин «СЭ».

После этого матча «ПСЖ» с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 22 очками — на 12-й строчке.