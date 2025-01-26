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Франция

Сегодня, 14:15

Семин назвал прекрасным дебют Кварацхелии за «ПСЖ»: «Большой мастер»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил дебют полузащитника «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (1:1). Кварацхелия отметился результативной передачей и был заменен на 83-й минуте.

«Хвича играл прекрасно. Думаю, «ПСЖ» — его команда и структура их игры ему подходит. Потому что это комбинационная направленность на то, чтобы отдать во фланг, чтобы там произошел обыгрыш. Это ему хорошо подходит. Вчера он прекрасно организовал гол. Хвича — большой мастер!» — сказал Семин «СЭ».

После этого матча «ПСЖ» с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 22 очками — на 12-й строчке.

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Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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