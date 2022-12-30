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Сегодня, 09:53

«Ювентус» хочет продлить контракт с Рабьо

Руслан Минаев
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«Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает Goal.com. По данным источника, футболист и его мать Вероник встретились с руководством клуба.

Отмечается, что стороны вряд ли придут к общему мнению после успешного выступления игрока на ЧМ-2022 в составе сборной Франции. На Рабьо появился спрос на трансферном рынке. Среди претендентов «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который летом отказался платить игроку зарплату в 10 миллионов евро за сезон.

27-летний Рабьо в этом сезоне провел 16 матчей за «Юве», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. На ЧМ-2022 он сыграл в 6 матчах, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Его контракт с «Ювентусом» истекает летом 2023 года.

Адриен Рабьо
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
ФК Ювентус
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