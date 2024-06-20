Задолженность Матвея Сафонова по алиментам составляет более 59 миллионов рублей

На сайте Федеральной службы приставов (ФССП) была опубликована сумма задолженности вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова.

По данным сайта, футболист должен 59 миллионов, 475 тысяч 598 рублей и 95 копеек.

6 июня появлялась информация о том, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам перед бывшей супругой Анастасией в размере 60 миллионов рублей. 11 июня сообщалось, что с вратаря сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.