Захарова — о минуте молчания перед матчем Франция — Чили: «Человеческий поступок»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на проведение минуты молчания перед товарищеским матчем между сборными Франции и Чили.

«Минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе» перед матчем сборных Франции и Чили — человеческий поступок», — цитирует Захарову «Чемпионат».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек. Басманный суд Москвы арестовал четверых человек, обвиняемых в теракте.

Сборные Франции и Чили перед товарищеским матчем почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»