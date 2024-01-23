Зарема: «В «ПСЖ» Каттани довольны, с удовольствием вернули обратно на высокую должность»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила высказывания бывшего генерального директора команды Евгения Мележикова в адрес экс-спортивного директора Луки Каттани.

Ранее Мележиков заявил, что Каттани дважды писал заявление об уходе из «Спартака».

«Кому-то тяжело общаться с художниками и музыкантами. Талантливые люди не бывают простыми. IQ не позволяет. В «ПСЖ» Каттани довольны, с удовольствием вернули обратно на еще более высокую и важную должность», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Каттани работал спортивным директором «Спартака» с декабря 2021 по июль 2022 года. В данный момент итальянец занимает пост директора академии «ПСЖ».