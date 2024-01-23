Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:07

Зарема: «В «ПСЖ» Каттани довольны, с удовольствием вернули обратно на высокую должность»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила высказывания бывшего генерального директора команды Евгения Мележикова в адрес экс-спортивного директора Луки Каттани.

Ранее Мележиков заявил, что Каттани дважды писал заявление об уходе из «Спартака».

«Кому-то тяжело общаться с художниками и музыкантами. Талантливые люди не бывают простыми. IQ не позволяет. В «ПСЖ» Каттани довольны, с удовольствием вернули обратно на еще более высокую и важную должность», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Каттани работал спортивным директором «Спартака» с декабря 2021 по июль 2022 года. В данный момент итальянец занимает пост директора академии «ПСЖ».

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Зарема Салихова
Лука Каттани
2
Обсудить
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
«Картину Боттичелли изрезали и залили кровью. Сосед пролежал мертвым неделю». Истории Андрея Канчельскиса
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Роналдо — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мыльная опера, которая затянулась»