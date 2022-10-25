Зарплата Лионеля Месси в «ПСЖ» может стать проблемой при продлении контракта

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Зарплата форварда «ПСЖ» Лионеля Месси может стать проблемой при продлении его контракта, пишет Get French Football News.
По данным источника, стороны на данный момент работают над новым соглашением аргентинца. Контракт будет рассчитан до лета 2024 с опцией продления на сезон. Однако зарплата Месси пока не согласована. На данный момент он получает 41 миллион евро в год. Возможно, оклад игрока будет сокращен. Отмечается, что часть зарплаты Месси получает часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте.
Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.