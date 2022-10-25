Зарплата Лионеля Месси в «ПСЖ» может стать проблемой при продлении контракта

Зарплата форварда «ПСЖ» Лионеля Месси может стать проблемой при продлении его контракта, пишет Get French Football News.

По данным источника, стороны на данный момент работают над новым соглашением аргентинца. Контракт будет рассчитан до лета 2024 с опцией продления на сезон. Однако зарплата Месси пока не согласована. На данный момент он получает 41 миллион евро в год. Возможно, оклад игрока будет сокращен. Отмечается, что часть зарплаты Месси получает часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте.