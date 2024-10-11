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Дивеев считает Головина лидером «Монако»: «Очень рад, как складывается его карьера»

Руслан Минаев
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Очень рад за Головина, рад, как складывается его карьера. Он считается лидером и основой «Монако». Саня же один из тех, кто дольше всего находится в команде. Хотелось бы мне увидеть его в более топовых клубах? Если брать «Барселону» или «Реал Мадрид», то конечно», — цитирует Дивеева Legalbet.

28-летний хавбек провел в этом сезоне 7 матчей за «Монако» и не отметился результативными действиями.

Источник: legalbet.ru
Александр Головин
Игорь Дивеев
ФК Монако

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