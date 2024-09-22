Защитник «Ференцвароша» Рамирес: «Сафонов станет первым номером команды «ПСЖ»

Защитник венгерского «Ференцвароша» Кристиан Рамирес поделился мнением о перспективах российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Я очень рад, что Матвей наконец-то провел первые матчи за «ПСЖ». Уверен, он вытеснит Доннарумму и станет первым номером команды. Он один из лучший вратарей», — сказал Рамирес Sport24.

Рамирес и Сафонов вместе выступали за российский клуб «Краснодар» с 2019 по 2023 год. 21 сентября Матвей провел второй матч за «ПСЖ» — против «Бреста» (1:1). Голкипер пропустил свой первый гол в составе парижан.