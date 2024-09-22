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Защитник «Ференцвароша» Рамирес: «Сафонов станет первым номером команды «ПСЖ»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник венгерского «Ференцвароша» Кристиан Рамирес поделился мнением о перспективах российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Я очень рад, что Матвей наконец-то провел первые матчи за «ПСЖ». Уверен, он вытеснит Доннарумму и станет первым номером команды. Он один из лучший вратарей», — сказал Рамирес Sport24.

Рамирес и Сафонов вместе выступали за российский клуб «Краснодар» с 2019 по 2023 год. 21 сентября Матвей провел второй матч за «ПСЖ» — против «Бреста» (1:1). Голкипер пропустил свой первый гол в составе парижан.

Источник: Sport24
Кристиан Рамирес
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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