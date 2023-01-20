Шкриньяр дал принципиальное согласие на переход в «ПСЖ»

Сегодня, 16:44
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр готов подписать контракт с «ПСЖ». Он дал принципиальное согласие на переход в парижский клуб, сообщает L'Equipe.
«ПСЖ» может предложить «Интеру» за игрока, чей контракт истекает летом 2023 года, этой зимой 10-15 миллионов евро.
По данным журналиста Абделла Булма, сам Шкриньяр будет получать в «ПСЖ» зарплату в 9,5 миллиона евро за сезон. Также 27-летний игрок требовал подписной бонус в размере 25 миллионов.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов платить защитнику по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов.
В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования