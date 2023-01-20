Шкриньяр дал принципиальное согласие на переход в «ПСЖ»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр готов подписать контракт с «ПСЖ». Он дал принципиальное согласие на переход в парижский клуб, сообщает L'Equipe.

«ПСЖ» может предложить «Интеру» за игрока, чей контракт истекает летом 2023 года, этой зимой 10-15 миллионов евро.

По данным журналиста Абделла Булма, сам Шкриньяр будет получать в «ПСЖ» зарплату в 9,5 миллиона евро за сезон. Также 27-летний игрок требовал подписной бонус в размере 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов платить защитнику по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.