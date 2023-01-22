Защитник Кики Куяте перешел в «Монпелье» из «Метца»

«Монпелье» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Метца» Кики Куяте.

Срок соглашения рассчитан до лета 2026 года. В «Монпелье» 25-летний малиец будет выступать по номером 4.

В нынешнем сезоне Куяте провел за «Метц» 15 матчей во всех турнирах, не отметившийсь результативными действиями.

«Монпелье» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков в 19 матчах.