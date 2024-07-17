Защитник «Лилля» Йоро отправился в расположение «МЮ» для прохождения медицинского осмотра

Защитник «Лилля» и молодежной сборной Франции Лени Йоро отправился в расположение «Манчестер Юнайтед» в Великобританию, сообщает Athletic.

По данным источника, сторонам осталось согласовать условия личного контракта футболиста.

Ранее «Лилль» и «МЮ» договорились о трансфере 18-летнего футболиста за 62 миллиона евро.

Сам Йоро хотел продолжить карьеру в «Реале», но мадридцы не договорились по сумме компенсации.

Защитник — воспитанник «Лилля». В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча и забил 3 гола.