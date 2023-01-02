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Сегодня, 14:27

Деян Ловрен: «Я очень рад вернуться в «Лион»

Мария Гусева
Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник Деян Ловрен прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Лион». Экс-футболист загребского «Динамо», «Саутгемптона» и «Ливерпуля» ранее играл во французском клубе с 2010-го по 2013 год.

«Я очень рад вернуться в «Лион». Это клуб, который открыл мне двери в международный футбол, я никогда его не забуду. У меня много воспоминаний связано с этим клубом, с президентом Жан-Мишелем Ола, который всегда поддерживал меня. Я покинул «Лион» в 2013 году с сожалением, потому что у меня было ощущение, что я не все показал. Я хочу показать всем, какой я игрок на самом деле», — приводит пресс-служба «Лиона» слова Ловрена.

33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Футбол
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