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Сегодня, 13:48

Защитник «Марселя» Мбемба не сыграет против «ПСЖ» из-за карточки, полученной в матче с «ПСЖ»

Мария Гусева
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Защитник «Марселя» Шансель Мбемба не примет участия в матче 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

28-летний конголезец получил желтую карточку 8 февраля за фол на нападающем «ПСЖ» Неймаре во время французского класико в Кубке Франции. Для него это предупреждение стало третьим менее чем за десять встреч. Таким образом, дисциплинарный комитет вынес решение о дисквалификации футболиста на одну игру с 20 февраля.

Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится в воскрсенье, 26 февраля. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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