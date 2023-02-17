Защитник «Марселя» Мбемба не сыграет против «ПСЖ» из-за карточки, полученной в матче с «ПСЖ»

Защитник «Марселя» Шансель Мбемба не примет участия в матче 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

28-летний конголезец получил желтую карточку 8 февраля за фол на нападающем «ПСЖ» Неймаре во время французского класико в Кубке Франции. Для него это предупреждение стало третьим менее чем за десять встреч. Таким образом, дисциплинарный комитет вынес решение о дисквалификации футболиста на одну игру с 20 февраля.

Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится в воскрсенье, 26 февраля. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.