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Жиго — о победном голе в матче с «Лионом»: «Я мечтал о таком голе, это необыкновенно»

Жиго высказался о своем голе в победном матче «Марселя» с «Лионом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Защитник «Марселя» Самюэль Жиго.
Фото AFP
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Защитник «Марселя» Самюэль Жиго поделился эмоциями после забитого гола в матче с «Лионом» (1:0) в 14-м туре чемпионата Франции.

Бывший футболист «Спартака» головой замкнул подачу с углового под конец первого тайма. Для 29-летнего защитника этот гол стал вторым в составе команды за девять матчей в чемпионате Франции.

«Это невероятно. Для меня это просто великолепно забить гол за «Марсель», я мечтал о таком голе, это необыкновенно. Все произошло как-то само собой. Самое главное — это победа. Наши сторонники были превосходны с самого начала. Нам было трудно после неудачного выступления. Лучшим средством была победа дома над «Лионом», — приводит слова Жиго RMC Sport.

«Марсель» прервал серию из четырех подряд матчей без побед в лиге 1. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/om-ol-gigot-raconte-sa-folle-celebration-avec-les-supporters_AV-202211070031.html
Самюэль Жиго
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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