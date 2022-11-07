Защитник «Марселя» Самюэль Жиго поделился эмоциями после забитого гола в матче с «Лионом» (1:0) в 14-м туре чемпионата Франции.

Бывший футболист «Спартака» головой замкнул подачу с углового под конец первого тайма. Для 29-летнего защитника этот гол стал вторым в составе команды за девять матчей в чемпионате Франции.

«Это невероятно. Для меня это просто великолепно забить гол за «Марсель», я мечтал о таком голе, это необыкновенно. Все произошло как-то само собой. Самое главное — это победа. Наши сторонники были превосходны с самого начала. Нам было трудно после неудачного выступления. Лучшим средством была победа дома над «Лионом», — приводит слова Жиго RMC Sport.

«Марсель» прервал серию из четырех подряд матчей без побед в лиге 1. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.