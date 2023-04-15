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Сегодня, 09:31

Дисаси — о матче с «Лорьяном»: «Мы готовимся к очень динамичной игре»

Мария Гусева
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

«Лорьян» — непростой соперник, который имеет свои сильные стороны и умеет ловить соперников на контратаках, — цитирует пресс-служба клуба Дисаси. — Во встрече с «Марселем», которая состоялась в прошлом туре, они наглядно это показали. Мы готовимся к очень динамичной игре, и нужно будет приложить все усилия, чтобы запустить положительную динамику в концовке этого сезона".

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 58 очков. «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 45 очков.

Матч «Монако» — «Лорьян» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 18.05 мск.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be/
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