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Сегодня, 21:25

Дисаси — о матче «Монако» с «Анже»: «Есть много положительных моментов, которые можно извлечь из этой игры»

Алина Савинова
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал победу команды над «Анже» в матче 13-го тура чемпионата Франции (2:0).

«В каком-то смысле, я думаю, мы могли сыграть лучше, особенно в первом тайме. Но есть много положительных моментов, которые можно извлечь из этой игры. Мы увидели, что во втором тайме была уверенность; это хорошее предзнаменование перед матчем, который состоится в четверг», — цитирует Дисаси AS Monaco.

На данный момент «Монако» с 24 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В четверг, 3 ноября, французский клуб сыграет с «Црвеной Звездой» в рамках матча группового этапа Лиги Европы.

Источник: https://www.asmonaco.com/en/axel-disasi-a-lot-of-positives/
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ФК Монако
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