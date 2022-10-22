Защитник «Монако» Кайю Энрике хочет добиться победы над «Лиллем»

Защитник «Монако» Кайю Энрике поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

«Мы готовимся к непростой игре с «Лиллем», ведь у них очень крепкая команда, с очень серьезным подбором игроков. Сейчас они выступают уверенно и набрали неплохой ход. Также у них в составе имеются скоростные форварды, которые способны стремительно уходить вперед. Нам же нужно будет доставлять им неудобства, когда будут возможности это сделать. Мы должны набирать очки. Если мы выйдем на поле с правильным настроем и твердым желанием добиться победы, высока вероятность, что у нас все получится. Нужно будет проявить сплоченность, быть единым целым и действовать агрессивно», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

Матч «Лилль» — «Монако» состоится в воскресенье, 23 октября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.