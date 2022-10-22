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Сегодня, 05:36

Защитник «Монако» Кайю Энрике хочет добиться победы над «Лиллем»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Монако» Кайю Энрике поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

«Мы готовимся к непростой игре с «Лиллем», ведь у них очень крепкая команда, с очень серьезным подбором игроков. Сейчас они выступают уверенно и набрали неплохой ход. Также у них в составе имеются скоростные форварды, которые способны стремительно уходить вперед. Нам же нужно будет доставлять им неудобства, когда будут возможности это сделать. Мы должны набирать очки. Если мы выйдем на поле с правильным настроем и твердым желанием добиться победы, высока вероятность, что у нас все получится. Нужно будет проявить сплоченность, быть единым целым и действовать агрессивно», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

Матч «Лилль» — «Монако» состоится в воскресенье, 23 октября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BB/
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