Защитник «Монако» Вандерсон: «Мне очень повезло оказаться в таком великом клубе»

Защитник «Монако» Вандерсон рассказал, что хочет продолжать развиваться во французском клубе.

«Каждый профессиональный футболист должен быть требовательным к себе. Я всегда был таким. И те, кто знает меня, это знают. Я хочу упорно работать, чтобы совершенствоваться, потому что знаю, насколько мне повезло оказаться в этом великом клубе. Каждый день на тренировках я прислушиваюсь к советам тренерского штаба, чтобы двигаться вперед и продолжать развиваться», — цитирует пресс-служба клуба Вандерсона.

Защитник перешел в «Монако» в январе 2022 года. Срок контракта 21-летнего бразильца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Вандерсон провел за «Монако» 27 матчей во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.