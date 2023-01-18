Защитник «Нанта» Мерлен выбыл на два месяца из-за травмы

Защитник «Нанта» Кантен Мерлен получил травму и не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Игрок травмировался в игре с «Лионом» (0:0) 11 января.

20-летний француз получил частичный разрыв приводящей мышцы. Во вторник ему была сделана операция. На восстановление игроку потребуется 8-10 недель.

В этом сезоне молодой защитник сыграл в 20 матчах во всех турнирах и сделал голевую передачу.

«Нант» купил у «Пари» за 1 миллион евро защитника Жауэна Аджама на замену травмированному Мерлену.