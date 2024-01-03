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Сегодня, 17:09

Защитник «Ниццы» Аталь получил 8 месяцев условно за разжигание расовой ненависти

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Футболист Юсеф Аталь
Юсеф Аталь.
Фото AFP
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Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях, сообщает Nice-Matin.

Также игрок сборной Алжира оштрафован уголовным судом Ниццы на 45 тысяч евро.

18 октября «Ницца» объявила об отстранении защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео.

18 декабря прокуратура запросила для игрока 10 месяцев тюрьмы условно.

В этом сезоне 26-летний Аталь провел за «Ниццу» 7 игр во всех турнирах, забил 1 гол.

Футбол
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