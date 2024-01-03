Защитник «Ниццы» Аталь получил 8 месяцев условно за разжигание расовой ненависти

Сегодня, 17:09
Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях, сообщает Nice-Matin.
Также игрок сборной Алжира оштрафован уголовным судом Ниццы на 45 тысяч евро.
18 октября «Ницца» объявила об отстранении защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео.
18 декабря прокуратура запросила для игрока 10 месяцев тюрьмы условно.
В этом сезоне 26-летний Аталь провел за «Ниццу» 7 игр во всех турнирах, забил 1 гол.