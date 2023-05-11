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Сегодня, 18:30

Защитник «Ниццы» Тодибо может летом перейти в клуб АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может покинуть клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, скауты «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» присутствовали на игре «Ницца» — «Ренн» (2:1), чтобы наблюдать за 23-летним Тодибо. Французский защитник может перейти в топ-клуб летом — его цена составит около 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать Тодибо.

Футболист выступает за «Ниццу» с лета 2021 года. До этого француз принадлежал «Барселоне». В текущем сезоне на его счету 43 матча во всех турнирах.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ницца
ФК Ньюкасл Юнайтед
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