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Защитник «ПСЖ» Кимпембе попал в заявку на матч впервые с февраля 2023 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе попал в заявку команды на матч впервые с февраля 2023 года.

Француз пропустил 638 дней из-за тяжелой травмы ахиллова сухожилия, полученной во время матча 25-го тура лиги 1 против «Марселя» (3:0) в сезоне-2022/23. 29-летний игрок включен в заявку ПСЖ на предстоящий матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 26 ноября (начало — в 23:00 мск).

Также в заявку парижан вернулся нападающий Гонсалу Рамуш, который не играл с минувшего августа.

29-летний Кимпембе является воспитанником «ПСЖ». Он выступает за основной состав клуба с 2015 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: УЕФА
Преснель Кимпембе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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