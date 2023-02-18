Защитник «ПСЖ» Маркиньюс может пропустить матч с «Лиллем»

Сегодня, 08:58
Участие защитника «ПСЖ» Маркиньюса в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» под вопросом.
Как сообщает L'Equipe, 28-летний бразилец травмировал бедро в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). Решение будет окончательно принято в субботу вечером после медицинских тестов.
Точно с «Лиллем» не сыграет защитник Ашраф Хакими, у которого проблемы с подколенным сухожилием.
Матч «ПСЖ» — «Лилль» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.