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Сегодня, 08:58

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс может пропустить матч с «Лиллем»

Виктория Кравченко
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Участие защитника «ПСЖ» Маркиньюса в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» под вопросом.

Как сообщает L'Equipe, 28-летний бразилец травмировал бедро в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). Решение будет окончательно принято в субботу вечером после медицинских тестов.

Точно с «Лиллем» не сыграет защитник Ашраф Хакими, у которого проблемы с подколенным сухожилием.

Матч «ПСЖ» — «Лилль» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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