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Сегодня, 05:24

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш пропустит остаток сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
Нуну Мендеш.
Фото Global Look Press
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Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш больше не выйдет на поле в этом сезоне из-за травмы. Португалец вышел на поле в матче 33-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (1:3), но не доиграл встречу.

В среду парижский клуб официально объявил результаты медицинского обследования игрока: «Получивший травму правой верхней части подколенного сухожилия в последнем матче против «Лорьяна» Нуну Мендеш не выйдет на поле до конца сезона».

Таким образом, Нуну Мендеш присоединился к Неймару, Преснелю Кимпембе и Ренату Санчешу, которые находятся в лазарете «ПСЖ».

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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