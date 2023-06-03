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Франция

Сегодня, 11:12

Защитник «ПСЖ» Рамос может перейти в «Аль-Хиляль»

Виталий Косик
Корреспондент
Серхио Рамос.
Фото Global Look Press
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает Defensa Central.

В пятницу, 2 июня парижский клуб объявил о том, что 37-летний испанец покинет команду на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

По информации источника, представители игрока уже несколько месяцев ведут переговоры о возможном переходе защитника в саудовский клуб.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» готов предложить Рамосу двухлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

Игрок готов рассмотреть предложения от любого европейского топ-клуба, но не исключает возможность переезда в Саудовскую Аравию.

Рамос выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года, на его счету 5 голов и 1 результативная передача в 57 матчах за команду. Вместе с клубом испанец дважды становился чемпионом Франции и один раз выигрывал Суперкубок страны.

Сегодня, 3 июня, «ПСЖ» сыграет против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Этот матч станет для Рамоса последним в составе парижан.

Серхио Рамос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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