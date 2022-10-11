Рамос может получить длительную дисквалификацию за оскорбление судьи в матче с «Реймсом»

Сегодня, 16:30
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может получить длительную дисквалификацию за оскорбление судьи в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (0:0), сообщает RMC Sport.
По информации источника, арбитр не внес оскорбление Рамоса в протокол матча, но написал об агрессивном поведении футболиста. Дисциплинарный комитет рассмотрит эпизод и может дисквалифицировать 36-летнего испанца на срок от двух до семи матчей. Заседание комитета состоится 12 октября.
В матче против «Реймса» защитник совершил фол, за что получил первое предупреждение, а потом высказался в адрес главного судьи, после чего увидел перед собой вторую желтую карточку и был удален с поля на 41-й минуте.
В текущем сезоне Рамос провел за «ПСЖ» 14 матчей и забил 1 гол во всех турнирах. Его действующий контракт с парижским клубом рассчитан до 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования