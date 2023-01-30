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Франция

Сегодня, 12:16

Защитник «Реймса» Абдельхамид рассказал, какой план был на матч с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реймса» Юнис Абдельхамид объяснил, почему клуб легко выходил из обороны в матче против «ПСЖ» (1:1).

«Выводить мяч из обороны было легко, так как атакующая тройка «ПСЖ» не защищается. Мы понимали, что если пройдем эту первую линию, то эти игроки больше не будут участвовать в коллективной обороне», — сказал защитник Get French Football News.

В атаке «ПСЖ» на матч с «Реймсом» вышли форварды Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 48 очков за 20 матчей.

«Реймс» занимает 11-е место с 26 баллами за 20 матчей.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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