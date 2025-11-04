Защитник Сарр может перейти в «Метц»

Экс-защитник «Баварии» Буна Сарр с 4 ноября будет тренироваться в составе «Метца», сообщает L'Еquipe.

По данным источника, если 33-летний сенегалец продемонстрирует достаточную физическую форму, то с ним могут подписать контракт. С 1 июля 2024 год футболист является свободным агентом после того, как срок его соглашения с «Баварией» истек.

Сарр играл за «Баварию» в 2020-2024 годах, в 33 матчах забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Ранее защитник уже выступал за «Метц», в 110 матчах он забил 8 голов и отдал 9 передач.