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Сегодня, 21:00

Защитника «Марселя» Байи дисквалифицирован на 7 матчей за грубый фол против соперника

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Марселя» Эрик Байи получил дисквалификацию на семь игр, сообщает журналист Фабрис Ламперти.

Федерация футбола Франции (FFF) определила такую меру футболисту за грубый фол во время игры 1/32 финала Кубка Франции с «Йером» (2:0).

Байи получил прямую красную карточку после того, как ударил высоко задранной ногой в область груди хавбека соперника Альмике Ндиая.

У полузащитника «Йера» были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени и внутреннее кровотечение. Его немедленно отправили в больницу.

Сам Байи первоначально был дисквалифицирован на две игры, которые уже пропустил.

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Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Эрик Байи
ФК Марсель
0
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