Защитника «Марселя» Байи дисквалифицирован на 7 матчей за грубый фол против соперника

Защитник «Марселя» Эрик Байи получил дисквалификацию на семь игр, сообщает журналист Фабрис Ламперти.

Федерация футбола Франции (FFF) определила такую меру футболисту за грубый фол во время игры 1/32 финала Кубка Франции с «Йером» (2:0).

Байи получил прямую красную карточку после того, как ударил высоко задранной ногой в область груди хавбека соперника Альмике Ндиая.

У полузащитника «Йера» были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени и внутреннее кровотечение. Его немедленно отправили в больницу.

Сам Байи первоначально был дисквалифицирован на две игры, которые уже пропустил.