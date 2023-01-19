Защитника «Марселя» Байи дисквалифицирован на 7 матчей за грубый фол против соперника

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Защитник «Марселя» Эрик Байи получил дисквалификацию на семь игр, сообщает журналист Фабрис Ламперти.
Федерация футбола Франции (FFF) определила такую меру футболисту за грубый фол во время игры 1/32 финала Кубка Франции с «Йером» (2:0).
Байи получил прямую красную карточку после того, как ударил высоко задранной ногой в область груди хавбека соперника Альмике Ндиая.
У полузащитника «Йера» были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени и внутреннее кровотечение. Его немедленно отправили в больницу.
Сам Байи первоначально был дисквалифицирован на две игры, которые уже пропустил.
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