Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:44

Защитнику «Ниццы» Аталю может грозить до 10 месяцев условно за видео в поддержку Палестины

Руслан Минаев
Юсеф Аталь.
Фото AFP
Telegram Дзен

Прокуратура Ниццы запросила защитнику одноименного клуба Юсефу Аталю 10 месяцев условно за разжигание расовой ненависти в соцсетях, сообщает RMC Sport.

«Слова имеют вес. Передача такого рода сообщений приводит к настоящим актам насилия, которые уже опустошили всю Францию и другие страны», — заявил представитель прокуратуры.

Помимо этого, сторона обвинения потребовала назначить штраф в размере 45 тысяч евро. Суд над игроком перенесен на 3 января 2024 года.

18 октября «Ницца» объявила об отстранении защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео.

2
Читайте также
Петр Ян: «Бой с Конором по боксу? Нет ничего нереального»
Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Умер «Пухляш» из клипа Little Big
Сосулька насмерть убила мужчину в Санкт-Петербурге
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Норвегия разрешила пролет самолета РФ из-за экстренной ситуации
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Головина положительно относится к увлечению футболиста стриминговыми трансляциями