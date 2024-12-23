Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:30

Заварзин считает, что в следующем сезоне Сафонов будет основным вратарем «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший президент премьер-лиги Юрий Заварзин оценил игру Матвея Сафонова за «ПСЖ».

— В любой команде футболист должен пройти период адаптации. Во Франции есть своя специфика. Весь сезон Сафонов будет адаптироваться к новой команде. Например, Головин в «Монако» поначалу тоже был никем, а потом разыгрался, почувствовал уверенность. У Сафонова будет то же самое.

— Может ли Сафонов стать основным голкипером «ПСЖ»?

 — У него есть все данные для этого. Нужно только время. В следующем сезоне он будет первым номером в «ПСЖ». Матвею нужно почувствовать свои силы, — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Сафонов перешел в «ПСЖ» минувшим летом и подписал контракт до лета 2029 года.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Юрий Заварзин
Читайте также
Усик победил Фьюри в реванше и защитил три титула чемпиона мира
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя