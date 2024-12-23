Заварзин считает, что в следующем сезоне Сафонов будет основным вратарем «ПСЖ»

Бывший президент премьер-лиги Юрий Заварзин оценил игру Матвея Сафонова за «ПСЖ».

— В любой команде футболист должен пройти период адаптации. Во Франции есть своя специфика. Весь сезон Сафонов будет адаптироваться к новой команде. Например, Головин в «Монако» поначалу тоже был никем, а потом разыгрался, почувствовал уверенность. У Сафонова будет то же самое.

— Может ли Сафонов стать основным голкипером «ПСЖ»?

— У него есть все данные для этого. Нужно только время. В следующем сезоне он будет первым номером в «ПСЖ». Матвею нужно почувствовать свои силы, — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Сафонов перешел в «ПСЖ» минувшим летом и подписал контракт до лета 2029 года.