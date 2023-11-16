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Франция

Сегодня, 09:10

Жаке высказался о достижениях сборной Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Франции Эме Жаке, который привел команду к первой победе на чемпионате мира 1998 года, высказался о будущем сборной на международной арене.

«Я воспользовался плодами работы моих предшественников, и вполне логично, что люди используют то хорошее, что я сделал за годы работы в федерации. Пока эта связь не прервется, мы можем пойти очень и очень далеко, и французский футбол демонстрирует это на самом высоком уровне. То, что делает Дидье Дешам, все успехи наших девушек... Это необыкновенно!» — приводит слова Жака официальный сайт Французской федерации футбола.

В 2018 году сборная Франции выиграла чемпионат мира в России. В 2022-м в Катаре команда стала серебряным призером.

Футбол
Сборная Франции по футболу
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