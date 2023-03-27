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Сегодня, 17:34

Жена Хакими — об обвинении мужа в изнасиловании: «В своей жизни я всегда буду на стороне жертв»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хиба Абук, жена защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, прокомментировала обвинения мужа в изнасиловании. В начале марта стало известно, что она подала на развод с футболистом.

«Мне нужно было время, чтобы переварить этот шок. После того как мы приняли решение расстаться и прекратить жить вместе, кто бы мог подумать, что в дополнение к боли от расставания я столкнусь с этим позорным поступком? Остается доверять правосудию, особенно с учетом серьезности обвинения. В своей жизни я всегда буду на стороне жертв», — цитирует Абук RMC Sport.

В начале марта 24-летнему марокканцу предъявили официальное обвинение в изнасиловании девушки в феврале этого года. Адвокат футболиста заявил, что клуб поддерживает Хакими и уверен в его невиновности.

В текущем сезоне защитник провел 32 матча за парижан во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

Ашраф Хакими
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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