«Лорд Командующий»: жена Месси показала фото с Джоном Сноу из «Игры престолов»

Супруга Месси показала фото с Джоном Сноу из «Игры престолов» и своим мужем

Антонелла Рокуццо, супруга форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, опубликовала новое фото в соцсетях. Девушка показала подписчикам совместный снимок с мужем и актером из сериала «Игра престолов» Китом Харингтоном.

«Лорд Командующий Джон Сноу», — написала жена Месси.

Харингтон исполнил роль Джона Сноу в «Игре престолов». Он возглавлял Ночной дозор во времена правления Томмена.

Месси и Рокуццо в браке с 2017 года. Пара воспитывает трех сыновей.