«Лорд Командующий»: жена Месси показала фото с Джоном Сноу из «Игры престолов»

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Антонелла Рокуццо, супруга форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, опубликовала новое фото в соцсетях. Девушка показала подписчикам совместный снимок с мужем и актером из сериала «Игра престолов» Китом Харингтоном.
«Лорд Командующий Джон Сноу», — написала жена Месси.
Харингтон исполнил роль Джона Сноу в «Игре престолов». Он возглавлял Ночной дозор во времена правления Томмена.
Месси и Рокуццо в браке с 2017 года. Пара воспитывает трех сыновей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования