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Сегодня, 12:04

Ротен: «Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. Все позади, и это хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен подвел итоги ситуации вокруг форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. Все позади, и это хорошо. Видно, что сейчас состав «ПСЖ» подходит ему больше. Я уверен, что Луис Энрике приложил усилия и внес свою лепту в то, чтобы показать, что места Килиана — в Париже», — приводит слова Ротена RMC Sport.

13 августа «ПСЖ» объявил о возвращении игрока к тренировкам с основной командой. Он из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы и пропустил предсезонное турне, а также матч 1-го тура лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Во 2-м туре Мбаппе вышел на замену в игре с «Тулузой» (1:1), заработал и реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз в ближайшее время может продлить контракт с клубом.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 2 2 0 0 7-2 6
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 Брест 2 2 0 0 5-3 6
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 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 18:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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