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Сегодня, 21:45

Ротен призвал отобрать капитанскую повязку у Мбаппе после поездки в Швецию во время матча сборной Франции

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен раскритиковал форварда национальной команды Килиана Мбаппе за поездку в Стокгольм во время матча против Израиля (4:1) в Лиге наций.

По словам хавбека, нападающий «Реала» создает плохой образ вокруг сборной Франции.

«Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на такую ошибку. Произошедшее демонстрирует, что Мбаппе выше всего, выше Дешама. И я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность и лишите его повязки», — цитирует Ротена RMC Sport.

Килиан Мбаппе. Мбаппе засекли в ночном клубе во время матча сборной. Ранее его не вызвали из-за травмы, которой нет

Капитаном сборной Франции в матче с Израилем был хавбек «Реала» Орельен Тчуамени, Мбаппе пропускал игру из-за повреждения.

Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу

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