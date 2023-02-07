Экс-полузащитник «ПСЖ» Ротен: «Мне кажется, что продление контракта с Месси — это чушь собачья»

Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен высказался о возможном продлении контракта парижской команды с нападающим Лионелем Месси.

«Мне кажется, что продление контракта с Месси — это чушь собачья. Не понимаю, зачем продлевать с ним контракт, особенно с точки зрения имиджа. Он не прилагает усилий, чтобы продвинуть клуб вперед, поблагодарить болельщиков. У него никогда не бывает приятных жестов, он не хочет прилагать больше усилий», — приводит слова Ротена Le10sport.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос сообщал, что парижская команда ведет переговоры с аргентинским нападающим о продлении контракта.

35-летний Месси выступает за парижан с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.