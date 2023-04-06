Ротен — о Месси: «Он оставил след в истории. Но мы крайне разочарованы его вкладом за два сезона в «ПСЖ»

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен высказался о вкладе форварда парижан Лионеля Месси в команду.

«Лео Месси представляет футбол, все, что я люблю в нем. Он оставил след в истории, он, пожалуй, величайший из всех поколений. Но мы крайне разочарованы его вкладом за два сезона в «ПСЖ». Я даже не говорю о его игре, а просто об интервью, в котором он мог бы показать, что счастлив жить в Париже. Наоборот, мы всегда видели негативные слова. Как только у него появляется несколько выходных, он едет в Барселону», — цитирует Ротена RMC Sport.

35-летний форвард выступает за французскую команду с лета 2021 года. Действующее соглашение аргентина с парижанами рассчитано до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.