Жиру отреагировал на решение Льориса завершить карьеру в сборной Франции

Сегодня, 06:51
Форвард «Милана» Оливье Жиру отреагировал на решение голкипера Уго Льориса закончить карьеру в национальной команде.
«Честь и гордость играть с тобой в сборной Франции, у нас были волшебные моменты», — написал в социальных сетях Жиру.
В составе сборной Франции Льорис выиграл чемпионат мира 2018 года в России.
Также он завоевал серебро на ЧМ-2022 в Катаре и серебро на Евро-2016, который проходил во Франции.
Напомним, что после завершения ЧМ-2022 в Катаре карьеру в сборной Франции также завершил нападющий Карим Бензема.