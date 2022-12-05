Жиру уверен, что Мбаппе суждено обойти его по забитым мячам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру считает, что его товарищ по национальной команде Килиан Мбаппе побьет его рекорд по забитым мячам за сборную.

«Я должен максимально насладиться этим рекордом. Килиан скоро меня догонит. Ему суждено обойти меня. Он продолжает свое восхождение. Килиан вновь забил два великолепных гола и заслужил это. Он продолжает впечатлять. Мы все знаем, на что он способен. Что еще можно добавить?» — приводит слова Жиру Goal.

36-летний футболист забил свой 52-й гол за сборную Франции в матче с командой Польши в 1/8 финала чемпионата мира — 2022. По этому показателю он превзошел по данному показателю Тьерри Анри (51).

23-летний нападающий забил 33 мяча за 63 матча за сборную Франции.