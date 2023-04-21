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Сегодня, 18:39

Жиру высказался о выборе Мбаппе капитаном сборной Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал капитанскую повязку форварда «ПСЖ «Килиана Мбаппе в национальной команде.

«У Мбаппе есть все возможности, это хорошо для него. Он является лучшим связующим звеном между поколениями и хорошо ладит со СМИ. Килиан знает, чего хочет, а еще красноречив в раздевалке. Он хотел эту роль, и она ему нравится», — сказал Жиру в интервью L'Equipe.

Мбаппе получил капитанскую повязку в сборной Франции после завершения карьеры в национальной команде бывшего капитана Уго Льориса. Сообщалось, что этим решением был разочарован форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который тоже претендовал на роль капитана.

Килиан Мбаппе
Оливье Жиру
Футбол
Сборная Франции по футболу
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