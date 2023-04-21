Жуниньо рассказал, как «Лион» упустил возможность подписать голкипера Онана

Директор «Лиона» Жуниньо рассказал, как клуб упустил возможность подписать голкипера Андре Онана прошлым летом.

В 2022 году Онана по истечении контракта с «Аяксом» голкипер Андре Онана перешел в «Интер».

«По Онана, когда к нам прибыл тренер Петер Бош, была такая возможность. Все в клубе были согласны, что он — отличный кандидат. Это был шанс, мы должны были взять этого перспективного вратаря, дело оставалось за тем, чтобы отправить официальное предложение. Мы были недалеки от того, чтобы договориться с ним, но, поскольку Андре был свободен от контрактных обязательств, конечно, нам надо было действовать быстро. Мы должны были отправить предложение, чтобы не потерять возможность. Это наша вина, мы не давили сильно», — приводит слова Жуниньо RMC Sport.

Онана в сезоне-2022/23 сыграл за «Интер» 33 матча во всех турнирах, пропустил 29 голов и 15 встреч отстоял на ноль.