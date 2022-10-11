Журнал FourFourTwo признал Месси лучшим игроком в истории футбола, Яшин занял 31-е место

Сегодня, 14:14
Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 100 лучших игроков в истории футбола.
Первое место в списке занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.
На второй строчке рейтинга — бывший футболист аргентинской сборной Диего Марадона, третьим стал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин занял 31-е место в списке, а экс-форвард киевского «Динамо» и советской сборной Олег Блохин стал 52-м.
Список лучших игроков в истории футбола по версии FourFourTwo:
1. Лионель Месси
2. Диего Марадона
3. Криштиану Роналду
4. Пеле
5. Зинедин Зидан
6. Йохан Кройф
7. Джордж Бест
8. Франц Беккенбауэр
9. Ференц Пушкаш
10. Роналдо
...
31. Лев Яшин
...
52. Олег Блохин
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