Ди Марцио — о Сафонове: «ПСЖ» был нужен действительно сильный второй номер»

Итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио прокомментировал переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это очень сильный вратарь. «ПСЖ» были нужны два серьезных вратаря, не только Джиджи Доннарумма, которого мы знаем и любим. Им был нужен действительно сильный второй номер. Теперь проблема в том, как Доннарумма и российский вратарь смогут ужиться. Когда Джанлуиджи в первый год приехал в «ПСЖ», у него возникли проблемы с игровой практикой, в команде был Кейлор Навас, один матч играл он, другой — не он. Луису Энрике придется четко определить роль — например, Джиджи первый, а тот парень — второй. Это будет работать на будущее «ПСЖ», — приводит слова Ди Марцио «РБ Спорт».

14 июня «Краснодар» объявил о переходе 25-летнего Сафонова в «ПСЖ». Французский клуб подписал контракт с россиянином до конца июня 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и отыграл 11 встреч на ноль.