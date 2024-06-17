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Сегодня, 21:41

Ди Марцио — о Сафонове: «ПСЖ» был нужен действительно сильный второй номер»

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио прокомментировал переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это очень сильный вратарь. «ПСЖ» были нужны два серьезных вратаря, не только Джиджи Доннарумма, которого мы знаем и любим. Им был нужен действительно сильный второй номер. Теперь проблема в том, как Доннарумма и российский вратарь смогут ужиться. Когда Джанлуиджи в первый год приехал в «ПСЖ», у него возникли проблемы с игровой практикой, в команде был Кейлор Навас, один матч играл он, другой — не он. Луису Энрике придется четко определить роль — например, Джиджи первый, а тот парень — второй. Это будет работать на будущее «ПСЖ», — приводит слова Ди Марцио «РБ Спорт».

14 июня «Краснодар» объявил о переходе 25-летнего Сафонова в «ПСЖ». Французский клуб подписал контракт с россиянином до конца июня 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и отыграл 11 встреч на ноль.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhanluka-di-martsio-o-safonove-pszh-by-l-nuzhen-dejstvitel-no-sil-ny-j-vtoroj-nomer/
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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